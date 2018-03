Pub

Para o ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, a ação concertada de duas dezenas de países ocidentais em expulsar diplomatas russos é "o resultado de uma chantagem colossal" de Washington

O chefe da diplomacia russa afirmou hoje que a ação concertada de duas dezenas de países de ocidentais de expulsão de diplomatas russos em resposta ao caso Skripal é "o resultado de pressões colossais" dos Estados Unidos.

Vinte e três países, 16 dos quais membros da UE, anunciaram a expulsão de mais de 100 diplomatas russos, numa ação concertada de resposta ao envenenamento de um ex-espião russo, Serguei Skripal, em Inglaterra Facebook

"Quando se pede a um ou dois diplomatas para abandonarem este ou aquele país, ao mesmo tempo que se murmuram desculpas ao ouvido, sabemos precisamente que é o resultado de pressões colossais, de uma chantagem colossal que é, infelizmente, a principal arma de Washington na cena internacional", disse Sergei Lavrov numa conferência de imprensa em Tashkent transmitida pela televisão russa.

Vamos responder, não duvidem! Ninguém pode tolerar uma grosseria destas e nós também não

Os Estados Unidos lideram destacados as medidas de retaliação, com 60 diplomatas expulsos e uma ordem de encerramento do consulado russo em Seattle.

"Vamos responder, não duvidem! Ninguém pode tolerar uma grosseria destas e nós também não", disse o ministro dos Negócios Estrangeiros russo.

Lavrov está em Tashkent, capital do Uzbequistão, para uma conferência internacional sobre o Afeganistão.