Sismo de magnitude 6,4 derrubou edifícios e causou o pânico em Taiwan

Pelo menos duas pessoas morreram, uma desapareceu e 202 ficaram feridas num sismo de magnitude 6.4 que danificou seriamente seis edifícios e numerosas infraestruturas em Taiwan, indicaram hoje as autoridades.

Seis edifícios de Hualien ficaram bastante danificados e três deles ruíram parcialmente, incluindo um hotel, com vários pisos inferiores soterrados.

Mas, a maior parte dos hóspedes do Hotel Tongshuai estavam nos pisos mais altos, havendo três funcionários presos nos escombros e um outro desaparecido, de acordo com dados dos bombeiros.

Devido à destruição causada pelo terramoto em edifícios e infraestruturas, as autoridades suspeitam que o número de mortos pode aumentar nas próximas horas, à medida que decorrerem as operações de resgate.

O sismo danificou ainda dois hospitais e duas pontes de Hualien tiveram de ser encerradas devido aos estragos.

Também se registaram deslizamentos de terras que afetaram uma autoestrada central da ilha e há fendas em várias estradas e ruas, com roturas em canos de água e gás e colapso de fios elétricos, serviços que foram interrompidos em milhares de casas.

O sismo ocorreu às 23:50 locais (15:50 em Lisboa), com epicentro a 18 quilómetros da cidade de Hualien e foi sentido em toda a ilha, incluindo a capital, Taipé.

Nas redes sociais, como no Twitter, multiplicam-se os vídeos e as imagens do tremor de terra, que fizeram desabar edifícios.

Um dos casos é o Hotel Tongshuai, cuja estrutura colapsou. As autoridades indicaram que cerca de 30 pessoas estarão dentro do hotel e que as operações de resgate já foram iniciadas.

A ilha de Taiwan está situada perto da junção de duas placas tectónicas e é regularmente atingida por terramotos.

Nos últimos três dias foram registados mais de 20 movimentos sísmicos diários e o sismólogo Lee Chyi-tyi, da Universidade Central de Taiwan, referiu, na segunda-feira, que a ilha entrou num ciclo sísmico de 100 anos.

No século XX, a ilha de Taiwan, que a China considera ser parte integrante do seu território, registou dois sismos de magnitude 8,0. Um ocorreu em 1910 ao largo da costa de Yilan, enquanto o outro foi registado em 1920 ao largo da costa de Hualien.

Alguns sismólogos em Taiwan afirmam que será provável o registo de sismos de magnitude 8,0 em torno da Fossa Ryukyu, uma fenda geológica que se encontra a entre 500 e 600 quilómetros de Hualien, dentro de 10 anos.

