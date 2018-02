Pub

Um hotel desabou e há pessoas presas nos escombros

Um tremor de terra de magnitude 6,4 derrubou edifícios na cidade de Hualien, em Taiwan. De acordo com as últimas informações, o epicentro do terremoto foi a apenas um quilómetro de profundidade, a cerca de 22 km a nordeste da cidade.

Segundo a BBC, o tremor de terra ocorreu às 23h50 (15h50 GMT) a cerca de 20 quilómetros da costa leste da ilha.

Um hotel entrou em colapso após o sismo e as equipas de emergência estão neste momento a tentar libertar pessoas que ficaram presas depois do edifício ter desabado parcialmente.

Nas redes sociais, como no Twitter, multiplicam-se os vídeos e as imagens do tremor de terra. Há prédios a desabar por toda a cidade e estradas destruídas, de acordo com testemunhos que vão sendo partilhados nas redes sociais.

A ilha de Taiwan está situada perto da junção de duas placas tectónicas e é regularmente atingida por terremotos.

