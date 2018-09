Sismo de magnitude 7.8 nas ilhas Fiji

Um sismo de magnitude 7.8 na escala de Richter abalou esta quinta-feira as ilhas Fiji, de acordo com dados do Centro de Investigação Geológica norte-americano (USGS). O sismo - que foi registado às 15:49, hora local - aconteceu a 107 quilómetros a este de Suva e a 608,6 quilómetros de profundidade.

O ministério neozelandês para a Defesa Civil e Gestão de Emergências refere que não existe "ameaça de tsunami".

Até agora não existem relatos de danos ou feridos.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Em atualização