Sismo de magnitude 7.3 sentido na Indonésia

Fugi sempre das generalizações, talvez porque nunca me tenha sentido protegido por nenhuma. Convoco a ideia de proteção porque há nas generalizações, no seu sentido gregário, um pressentimento de ataque, como se a integração em algo maior, numa multidão, nos salvasse. Houve tempos em que procurei essas multidões, camuflando-me até ficar invisível. Mas foi um esforço inglório, porque convivem em mim, e na minha vida, tantas intuições contraditórias, tantos pressentimentos conflituantes, que nunca encontrei conforto em nenhuma generalização: havia sempre algo a mais, ou a menos, nessas multidões, e a minha presença foi sempre intermitente, como quem alterna uma corrida com passo lento, como quem não se aclimata em mudança de estação, ora puxando o lençol para cima ora afastando-o com vigor sem adormecer.