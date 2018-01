Pub

Terramoto causou pelo menos 20 feridos ligeiros e danos materiais em algumas casas

Um forte sismo atingiu a costa do Peru na manhã de domingo, informou o instituto de geofísica dos EUA, causando danos em algumas casas, fazendo colapsar estradas e ferindo cerca de 20 pessoas.

O sismo, de magnitude 7,1 na escala de Richter - a magnitude foi revista em baixa de 7,3 - registou-se pelas 9:18 em Lisboa e a uma profundidade de cerca de 10 quilómetros. O instituto de geofísica do Peru registou o sismo como tendo uma magnitude de 6,7 e epicentro em Lomas, na região de Arequipa, no sul do país.

Apesar de ter sido emitido alerta de tsunami, não se verificou qualquer onda e as vítimas terão ferimentos ligeiros.

A governadora de Arequipa, Yamila Osorio, referiu que os feridos foram registados na cidade de Cacha e que há vários municípios sem eletricidade, tendo colapsado habitações construídas em adobe.