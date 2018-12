Sismo de magnitude 6,9 atinge sul das Filipinas

O choque entre as instituições europeias e o governo italiano pode ser menos institucional e mais político. Institucionalmente a Comissão Europeia pretende que Itália respeite os compromissos orçamentais, mas mostra ambivalência para com as exigências feitas aos franceses de redistribuição, geradas pelos coletes amarelos, alimentando, assim, as tensões políticas. Politicamente as famílias partidárias tradicionais querem levar os "populistas" ao fracasso no governo.