Não há registo de vítimas

Um sismo de magnitude 6,8 sacudiu hoje o sudeste da Bolívia, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, sem registo de vítimas ou danos materiais consideráveis. Os efeitos do tremor de terra foram sentidos em várias regiões do sul do Brasil.

O sismo ocorreu às 9:40 (13:40 GMT) e teve o seu epicentro a 557,2 quilómetros de profundidade na zona de Carandayti, na região de Chuquisaca, perto das fronteiras com a Argentina e o Paraguai. O terramoto foi sentido em La Paz, Cochabamba e Tarija, além de Chuquisaca, entre outras cidades e regiões da Bolívia.

De acordo com a revista Veja, vários prédios em Brasília e na região central de São Paulo foram evacuados. Funcionários de edifícios comerciais da Avenida Paulista e da sede do Ministério Público foram retirados por precaução, refere a publicação.

"Recebemos vários chamadas (...). Não houve nenhum relato de vítimas e nenhuma estrutura foi comprometida. Houve a percepção das pessoas quanto ao tremor, mas não se constatou nenhum problema nas edificações vistoriadas", informou o Capitão Ronaldo Reis, do Corpo de Bombeiros de Brasília.

A terra tremeu no interior e no litoral de São Paulo, e ainda nos estados do Paraná e do Rio Grande do Sul, e o assunto já está a dominar as redes sociais, como o Twitter.