Presidente mexicano diz que não há, para já, relato de danos ou vítimas. Autoridades descartam risco de tsunami

As autoridades mexicanas revelaram esta sexta-feira que não houve relato imediato de danos e descartaram risco de tsunami depois de um terramoto ter atingido o Golfo da Califórnia às 10:17 locais, 16:17 em Lisboa.

O instituto de geofísica dos EUA (USGS) indicou que o sismo atingiu uma magnitude de 6,3 na escala de Richter, revendo a magnitude inicial de 6,6. O epicentro localizou-se 77 quilómetros a norte da cidade de Loreto, no Estado da Baixa Califórnia do Sul, no México.

O presidente mexicano, Enrique Pena Nieto, escreveu no Twitter que não há, para já, relato de danos ou vítimas mortais.