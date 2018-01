Pub

Em atualização

Um sismo de 8,2 na escala de Richter foi registado a 278 km de Kodiak, no Alasca, levando as autoridades a emitirem um alerta de tsunami para a costa oeste norte-americana. O alerta enviado para os telemóveis do habitantes do Alasca diz mesmo para as pessoas procurarem um local elevado ou afastado da costa.

Segundo a AP, relatos nas redes sociais indicam que o sismo foi sentido a centenas de quilómetros, em Anchorage.

O sismo ocorreu a uma profundidade de 10 km, com epicentro no mar, no golfo do Alasca, segundo dados do serviço geológico norte-americano, às 9.3 (GMT).

