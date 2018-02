Pub

Vários vídeos já correm as redes sociais

Um sismo de 7,5 na escala de Richter abalou esta sexta-feira o México, de acordo com o U.S. Geological Survey (USGS). Foi mais sentido em Pinotepa de Don Luís, a sul da Cidade do México.

A Reuters refere que o epicentro, situado no estado de Oxaca, foi a uma profundidade de 43 quilómetros, numa área que foi assolada por um outro terramoto em setembro. A Proteção Civil local refere que, até ao momento, ainda não foram reportados grandes danos.

Na capital mexicana, os edifícios mais altos abanaram durante mais de um minuto, enquanto os alarmes soavam e os abalos sentiram-se até à Guatemala, a sul.

Vídeos nas redes sociais mostram o momento em que a terra tremeu.

Em atualização