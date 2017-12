Pub

O abalo foi registado às 20.23 (hora de Lisboa), com epicentro a 11 km de Tierra Colorada, no sul do país

Um sismo de 4,7 na escala de Richter abalou esta segunda-feira o México, segundo informação do serviço geológico norte-americano. Não há registo de danos materiais.

O abalo foi registado às 20.23 (UTC, hora de Lisboa), com epicentro a 11 km de Tierra Colorada, no sul do país. O sismo foi sentido na cidade de Acapulco, centro turístico na costa ocidental.

Em setembro, um terramoto atingiu o país e matou 369 pessoas.