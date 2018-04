Pub

Os "últimos rebeldes" da cidade de Douma, último reduto dos arredores de Damasco, depuseram as armas e o líder do grupo Jaich al-Islam abandonou a zona dirigindo-se para o norte do país, indica uma organização não-governamental.

"Os combatentes do grupo Jaich al-Islam entregaram as armas à Polícia Militar russa hoje em Douma", refere o Observatório Sírio dos Direitos do Homem.

O líder do grupo, Issam Bouwaydani, saiu da zona e dirige-se para o norte da Síria.

A Rússia, país aliado do regime de Damasco, reforçou hoje a presença militar em Douma numa altura em que os Estados Unidos admitem responder de forma bélica contra os alegados bombardeamentos com armas químicas de Damasco no último fim de semana em Ghouta oriental.

O ministério da Defesa da Rússia anunciou hoje que o exército sírio tomou o controlo total de Douma, a maior cidade de Ghouta Oriental e última fortaleza dos rebeldes na periferia de Damasco.