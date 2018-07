Rebeldes e civis começam a abandonar cidade a norte de Damasco

Dezenas de combatentes do Exército do Islão sairam da cidade de Douma, na Síria, no dia 9 de abril de 2018

Quatro autocarros com combatentes do grupo Exército do Islão e civis deixaram esta quinta-feira a cidade de Al-Dumayr, a nordeste de Damasco, na Síria, informou a televisão oficial e os ativistas.

O processo de saída, acordado entre as autoridades sírias e os rebeldes, deverá permitir que um total de 5.000 pessoas abandone Al-Dumayr, entre as quais 1.500 membros do Exército do Islão.

O Observatório Sírio de Direitos Humanos disse que 20 autocarros entraram em Al-Dumayr para a retirada da população.

Os autocarros devem dirigir-se para Jarablus, zona sob domínio da oposição, no norte da Síria, segundo a televisão. Desconhece-se se todas as pessoas sairão esta quinta-feira.

Na quarta-feira, os guerrilheiros do Exército do Islão entregaram armamento às autoridades sírias, um passo prévio à saída autorizada da cidade.