Esta é a primeira visita de Bashar al-Assad à região em vários anos.

O presidente sírio, Bashar al-Assad, visitou hoje a região de Ghouta oriental com as tropas do regime que prosseguem uma ofensiva contra a fortaleza rebelde, perto da capital do país, Damasco, disseram os serviços.

"Na frente de Ghouta oriental, o presidente Assad com os heróis do exército árabe sírio", indica a AFP citando relatos da presidência nas redes sociais, onde foram publicadas fotografias que mostram Assad vestido de forma casual, cercado por soldados, perto de tanques militares.

Esta é a primeira visita do presidente sírio à região em vários anos.

As forças do regime sírio recuperaram este sábado aos rebeldes duas localidades em Ghouta oriental, onde o governo de Bashar al-Assad continua uma ofensiva para reconquistar toda a região, enclave dos insurgentes nos arredores de Damasco, indicou uma ONG.

O regime recuperou as localidades de Kfar Batna e Saqba, numa zona controlada pelo grupo islamita Faylaq al-Rahmane, segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH).

O exército sírio, apoiado pelo seu aliado russo, prossegue os bombardeamentos das áreas rebeldes de Ghouta oriental, que tem sitiada desde 2013.