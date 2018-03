Pub

Organização não-governamental sediada em Londres indicou que o presidente Bashar al-Assad está determinado em continuar a ofensiva iniciada no dia 18 do mês passado

Pelo menos 14 civis morreram na sequência dos últimos ataques da Força Aérea do regime de Damasco em Ghouta oriental, indicou esta segunda-feira o Observatório Sírio dos Direitos do Homem (OSDH).

Os ataques aéreos atingiram durante a noite de domingo - e nas últimas horas - várias localidades de Ghouta Oriental, nomeadamente em Hammouriyé, onde morreram 10 dos 14 civis.

De acordo com a organização não-governamental com sede em Londres, o presidente Bashar al-Assad está determinado em continuar a ofensiva iniciada no dia 18 de fevereiro.

O regime de Damasco é apoiado pela Rússia que tem forças e meios no terreno.