Israel justifica ataque com "ações homicidas" do regime

Ameaça com nova intervenção militar

"Atingimos com sucesso cada alvo"

"No ano passado, o Presidente norte-americano, Donald Trump, fez saber que o uso de armas químicas significava ultrapassar uma linha vermelha. Esta noite, sob direção de Washington, Estados Unidos, França e Reino Unido atuaram em consequência. A Síria continua a perpetrar as suas ações homicidas", acrescentou o mesmo responsável, que pediu o anonimato.

"A Síria serve igualmente de base para a concretização deste tipo de ações, nomeadamente pelo Irão, que colocam em perigo o seu território, as suas forças e a sua direção", indicou.

O ministro da Construção israelita, Yoav Galant, membro do gabinete restrito de segurança, afirmou que o ataque contra a Síria é "uma mensagem importante dirigida ao eixo do mal constituído pelo Irão, pela Síria e pelo Hezbollah".

De acordo com a rádio pública israelita, o Estado hebreu foi informado antecipadamente dos ataques ocidentais na Síria.

Na segunda-feira, Israel condenou o alegado ataque químico na Síria e acusou o regime sírio de ter cometido "um crime contra a humanidade" e de se ter dotado de novas capacidades de produção deste tipo de arma.

Israel e Síria estão oficialmente em guerra, e a frente síria é palco de operações de três inimigos de Jerusalém: o regime de Bashar al-Assad, o Irão e o Hezbollah.

EM DIRETO. TUDO O QUE SE PASSA NA GUERRA NA SÍRIA

Os EUA, a França e o Reino Unido realizaram hoje uma série de ataques com mísseis contra alvos associados à produção de armamento químico na Síria, em resposta a um alegado ataque com armas químicas na cidade de Douma, Ghuta Oriental, por parte do governo de Bashar al-Assad.

A ofensiva consistiu em três ataques, com uma centena de mísseis, contra instalações utilizadas para produzir e armazenar armas químicas, informou o Pentágono.

O presidente dos EUA justificou o ataque como uma resposta à "ação monstruosa" realizada pelo regime de Damasco contra a oposição e prometeu que a operação irá durar "o tempo que for necessário".

O embaixador da Rússia em Washington, Anatoli Antonov, advertiu que este ataque "não ficará sem consequências"

Peritos da Organização para a Proibição de Armas Químicas (OPAQ) tinham previsto iniciar hoje uma investigação sobre o alegado ataque com armas químicas. A missão recebeu um convite do Governo sírio, sob pressão da comunidade internacional.

Mais de 40 pessoas morreram e 500 foram afetadas no ataque de 07 de abril contra a cidade rebelde de Douma, em Ghuta Oriental, que segundo organizações não-governamentais no terreno foi realizado com armas químicas.

A oposição síria e vários países acusam o regime de Al-Assad da autoria do ataque, mas Damasco nega e o seu principal aliado, a Rússia, afirmou que o ataque foi encenado com a ajuda de serviços especiais estrangeiros.