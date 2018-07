Síria interceta mísseis. EUA dizem que não são deles

Pelo menos 26 mortos em ataque com mísseis

O sistema aéreo de defesa da Síria foi esta segunda-feira à noite ativado ao serem intercetado alguns mísseis na região de Homs, de acordo com o que revelou a televisão estatal daquele país.

O mesmo órgão e comunicação revela também que não há ainda indicação obre a origem dos mísseis, sendo que o governo do Estados Unidos revelou à agência Reuters que "não há atividade militar" norte-americana em Homs.

Refira-se que a base da força aérea síria de Al-Shayrat, em Homs, foi a primeira a ser atacada pelos Estados Unidos, e outros países, como a França e o Reino Unido, depois do ataque químico, em Douma, no início do presente mês.