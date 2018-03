Pub

As forças governamentais sírias tomaram hoje a povoação de Madira, situada na região de Ghouta Oriental, conseguindo assim dividir em duas áreas o principal bastião da oposição nos arredores de Damasco, indicou o Observatório Sírio dos Direitos Humanos.

No sábado, as forças do regime sírio tinham conseguido isolar Duma, a principal cidade da região de Ghouta Oriental, dividindo o enclave em três.

A organização não-governamental com sede no Reino Unido indicou que o exército sírio tomou hoje Madira, após violentos combates com a fação islamita Legião da Misericórdia, que opera na região.

Além da conquista de Madira, o Observatório destacou que as forças leais ao Presidente Bashar al-Assad - que contam com assessoria de militares russos - conseguiram reunir-se com os militares que estavam entrincheirados no edifício da Administração de Veículos, localizado no triângulo que se forma entre as localidades de Harasta, Madira e Arbín.

Em meados de fevereiro, as forças sírias desencadearam uma ofensiva contra Ghouta Oriental, região a nordeste de Damasco onde operam várias fações opositoras armadas. Estas fações dominam atualmente menos de 50% da região.

Um novo balanço atualizado do Observatório indica que morreram hoje pelo menos 12 civis, entre eles dois menores, devido a bombardeamentos e ataques de artilharia sobre Ghouta Oriental. A ofensiva em Ghouta causou até ao momento 1.111 vítimas mortais (civis), entre os quais 229 menores e 154 mulheres.

Outros 4.378 civis ficaram feridos, acrescentou a ONG.

As forças do regime de Bashar al-Assad já conseguiram expulsar os rebeldes de cerca de metade do enclave, que se estende por cerca de 100 quilómetros quadrados e onde residem 400.000 pessoas, e continuam a progredir no terreno, apesar de uma contraofensiva lançada pelos rebeldes.