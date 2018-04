Pub

O presidente turco e o norte-americano falaram por telefone sobre a situação síria. A Turquia já tinha pedido a Moscovo e a Washington para pararem com a "briga de rua"

O Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, e o seu homólogo norte-americano, Donald Trump, falaram quarta-feira ao telefone sobre a Síria, disse uma fonte próxima do chefe de Estado de Ancara.

Os dois presidentes "trocaram pontos de vista sobre os recentes desenvolvimentos na Síria", de acordo com a mesma fonte, citada pela agência AFP, escusando-se a adiantar mais detalhes.

Esta conversa acontece depois de Donald Trump ter ameaçado uma resposta ocidental iminente ao bombardeamento químico na Síria, aumentando a tensão com a Rússia.

Entretanto, a Turquia, que é ator chave no dossiê sírio, exortou hoje Moscovo e Washington a pararem com a "briga de rua" no que respeita a possíveis ataques contra Damasco.