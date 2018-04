Pub

Pequim pediu que se aguarde o resultado de uma investigação "exaustiva e imparcial, baseada em métodos científicos e provas sólidas que determine que se tratou de um ataque químico"

A China advertiu, esta terça-feira, os EUA que a via militar na Síria "não levará a lugar algum", após o Presidente norte-americano, Donald Trump, ter prometido uma decisão nas próximas horas sobre uma resposta militar ao alegado ataque químico em Douma, na Síria.

"O acordo político é a única saída. Os meios militares não nos levarão a lugar algum", disse um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Geng Shuang, numa conferência de imprensa em Pequim, na China.

Depois de Donald Trump ter advertido, na segunda-feira, que não exclui a possibilidade de uma intervenção militar na Síria após o alegado ataque químico no sábado, na zona de Ghouta oriental, nos arredores de Damasco, as fileiras do Governo sírio mobilizaram-se antes de um possível ataque, segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH).

A Rússia, aliada do regime de Bashar al-Assad e que tem negado as acusações de um ataque químico contra civis, advertiu Washington, por seu turno, das "graves consequências" de uma ação militar.

Perante esta troca de ameaças e acusações, Pequim pediu que se aguarde o resultado de uma investigação "exaustiva e imparcial, baseada em métodos científicos e provas sólidas que determine que se tratou de um ataque químico".

A Organização para a Proibição das Armas Químicas (OPAQ) anunciou, na segunda-feira, que investiga informações sobre um alegado ataque químico à cidade de Douma, a última bolsa rebelde na região de Ghouta oriental, que causou no sábado 48 mortos, segundo os "Capacetes Brancos", uma organização dedicada ao resgate de vítimas das zonas sob controlo dos rebeldes.

Os "Capacetes Brancos" e a organização Sociedade Médica Síria-Americana atribuíram no domingo a responsabilidade pelo ataque às forças leais ao Presidente Bashar al-Assad.

Geng Shuang já tinha considerado na segunda-feira que o Conselho de Segurança da ONU e a OPAQ deviam ser "os principais canais" para acompanhar o caso.