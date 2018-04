Pub

Afinal, a ofensiva militar contra o Governo de Bachar Al Assad não será para já. A administração Trump dá agora um passo atrás e defende que tem outras opções em cima da mesa

A Casa Branca desmentiu quarta-feira a iminência de um ataque contra o Governo do Presidente sírio Bachar Al Assad e insistiu que o chefe de Estado norte-americano, Donand Trump, está a analisar "outras opções" que tem disponíveis.

"Não é a única opção, existem outras opções sobre a mesa", assegurou a porta-voz da Casa Branca, Sarah Huckabee Sanders, durante uma conferência de imprensa.

Na segunda-feira, Trump afirmou que levaria entre 24 e 48 horas para decidir sobre uma possível resposta militar à Síria devido ao ataque químico que alegadamente as forças próximas do governo perpetraram sobre a população de Douma, onde faleceram pelo menos 43 pessoas.

Apesar deste prazo já ter terminado, Sanders assegurou que o Presidente não estabeleceu uma "janela de tempo" concreta e sublinhou que durante a manhã Trump reuniu-se com os seus conselheiros de Segurança para estudar todas as "possibilidades".

Ameaça difundida pelo Twitter

Estas declarações foram feitas depois do próprio Trump ter ameaçado através da sua conta pessoal do Twitter, tanto a Síria como a Rússia, com um ataque de mísseis "suaves e novos e 'inteligentes'".

Sanders insistiu em apontar a Rússia como responsável pelo ataque em Douma, por não ter conseguido evitar que o regime sírio executasse este "atroz" ataque, tal como foi qualificado pelo Presidente norte-americano.

"Certamente cremos que [a Rússia] demonstrou ser um mau ator", apontou Sanders, que subscreveu as palavras de Donald Trump ao considerar que a relação entre Washington e Moscovo está no nível mínimo.

Questionada sobre se a Casa Branca considera que o Kremlin se converteu num inimigo dos Estados Unidos, Sanders limitou-se a afirmar: "Isso é algo onde a Rússia tem um papel a desempenhar".