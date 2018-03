Quase em vésperas do congresso, o líder parlamentar do CDS diz, em entrevista ao DN, que é preciso o PSD de Rui Rio trabalhar para uma maioria de 116 deputados. E com ela, sim, afastar a esquerda do poder. Ao contrário do presidente social-democrata, não acredita que António Costa esteja disponível para consensos, preso que está ao PCP e ao BE.

