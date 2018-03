Pub

A situação no terreno "não permite realizar a operação".

O envio de uma nova coluna de ajuda humanitária para as populações de Ghouta oriental, alvo de intensos bombardeamentos do regime sírio, foi hoje adiado devido à violência, anunciou o Comité Internacional da Cruz Vermelha (CICV).

"A coluna de hoje foi adiada. Ainda não temos confirmação de quando acontecerá", disse uma porta-voz do CICV, Ingy Sedky, citada pelas agências noticiosas internacionais.

Segundo a responsável da CICV, uma das organizações parceiras da ONU no envio da ajuda humanitária para Ghouta a situação no terreno "não permite realizar a operação".

Dezenas de casos de asfixia foram registados após os bombardeamentos da aviação síria e russa em Ghouta oriental, segundo indicam organizações não-governamentais que admitem a possibilidade de um ataque químico.

Na noite de quarta-feira, pelo menos 60 pessoas sofreram dificuldades respiratória nas localidades de Saqba e Hammouriyé após os bombardeamentos aéreos, refere o Observatório Sírio dos Direitos do Homem.

De acordo com a organização não-governamental com sede em Londres os ataques aéreos foram levados a cabo pela Força Aérea do regime de Damasco apoiada pelos aviões de combate da Rússia, país aliado do regime sírio.

Médicos que se encontram no local referem que trataram pelo menos 29 pessoas que apresentavam sintomas de exposição a gás cloro, especifica a Sociedade Médica Sírio-Americana (SAMS), uma organização não-governamental que apoia equipas de saúde no país.

"Depois de um ataque com gás cloro em Ghouta oriental, os doentes ficam a sofrer de sérias dificuldades respiratórias", denunciou a SAMS através de uma mensagem difundida através das redes sociais na internet.

Na segunda-feira, um primeiro comboio de ajuda humanitária foi obrigado a parar a entrega dos bens e a sair do feudo rebelde de Ghouta oriental após a situação de segurança ser ter deteriorado quando os trabalhadores humanitários estavam no terreno.

O transporte de segunda-feira foi o primeiro a entrar no leste de Ghouta, depois de semanas de ataques e bombardeamentos por parte regime do presidente sírio, Bashar Al-Assad, que matou centenas de pessoas e que não está a respeitar o cessar-fogo de um mês estabelecido pelas Nações Unidas.

O cessar-fogo por um período de 30 dias foi determinado na resolução do Conselho de Segurança de 24 de fevereiro, adotado pela unanimidade dos 15 membros, e espera-se que o secretário-geral da ONU, António Guterres, se pronuncie sobre o assunto na segunda-feira, em nova reunião dedicada à Síria.