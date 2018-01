Pub

No ataque, morreram onze pessoas da mesma família

Pelo menos 21 civis, incluindo oito crianças, foram mortos em raides aéreos do regime e do seu aliado russo em Idleb, no noroeste da Síria, onde prossegue uma ofensiva contra extremistas, denunciou hoje o Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH).

Os ataques lançados no domingo visaram a província de Idleb, onde pelo menos 11 pessoas da mesma família perderam a vida, ocorrendo não longe do aeroporto militar estratégico que as forças do regime tentam reconquistar, segundo a mesma organização não-governamental.