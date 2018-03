Operários da Fiat, um dos maiores fabricantes automóveis do mundo com sede em Turim

Pub

Indefinição sobre o governo italiano arrisca meter a economia em suspenso numa altura em que existiam sinais positivos. Bolsa de Milão desceu e juros a dez anos passaram acima de 2% no dia seguinte às eleições

A economia italiana tem-se atrasado em relação à Europa. Mas nos últimos meses dava sinais de melhorias que, segundo economistas e analistas, podem ficar comprometidas com a incerteza sobre a constituição do governo e a ascensão de partidos extremistas e eurocéticos nas eleições de domingo. E isso refletiu-se na queda da bolsa e na subida das taxas de juro da dívida pública.

Ainda antes das eleições, a Moody"s avisava que "o maior impacto da eleição, no curto e no médio prazo, pode ser a incerteza criada caso não surja um resultado claro para formar uma coligação para constituir governo". Esse cenário poderia "deprimir o sentimento positivo de consumidores e empresas que está a servir de combustível ao atual crescimento económico".

E foi isso que aconteceu. Os analistas do Credit Suisse observavam que, após os resultados das eleições, "o cenário mais provável da distribuição de votos é uma coligação alargada. Mas a formação do governo pode implicar um período prolongado de incerteza, com prováveis negociações inconclusivas". O risco, diz o banco suíço, é que isso leve os investidores a ficarem nervosos e deixar "o sentimento do mercado sujeito a volatilidade".

A incerteza governativa surge numa altura em que a Comissão Europeia notava, nas previsões económicas de inverno, que "os indicadores e as estatísticas de curto prazo sugeriam que a Itália estava a manter o seu impulso de crescimento", embora previsse que se iria a assistir a ventos contrários mais para o final do ano devido à retirada de estímulos do Banco Central Europeu (BCE). "A questão para os investidores é se a incerteza política irá ofuscar a melhoria dos fundamentos económicos do país", consideram os analistas da Allianz Global Investors.

Apesar de estar a crescer, o ritmo do PIB italiano tem sido consistentemente inferior ao da média europeia. A juntar a isso, o país tem a segunda maior dívida da Europa, mais elevada do que a de Portugal. Os problemas de solidez no sistema bancário italiano deixam os investidores com um pé atrás, apesar de, como nota a Schroders, já estarem habituados à incerteza política no país.

O Credit Suisse vê riscos que vão além da tradicional indefinição da política à italiana: "Os manifestos eleitorais colocam ênfase em maiores défices orçamentais através de despesa pública adicional. Dado o tom populista da campanha, é improvável que a agenda do próximo governo tenha reformas estruturais profundas."

Também a Schroders nota que "a viragem em direção a partidos populistas e extremistas deve ser uma preocupação". A economia italiana é a terceira maior da zona euro e os especialistas da gestora advertem que "os resultados das eleições são muito importantes para os investidores internacionais".

Apesar disso, os mercados europeus mostraram, para já, resistência à incerteza em Itália. O índice que mede o desempenho das 50 maiores cotadas da zona euro subiu 0,92%. E no mercado de dívida a taxa das obrigações de outros países do Sul da Europa, como Portugal e Espanha aliviou. A Schroders explica que, "apesar dos bons resultados dos partidos eurocéticos, a saída do euro ou da União Europeia é um risco baixo". Para se tomar uma medida desse tipo, seria necessário mudar a Constituição, o que exige uma maioria de dois terços de que esses partidos não dispõem.

O maior risco, aponta a Schroders, é mesmo de deterioração das contas públicas e da economia italiana. Os investidores estão cautelosos. Para já, a Bolsa de Milão desceu apenas 0,42%, apesar da forte pressão da queda das ações dos bancos.

Mas os juros italianos ultrapassaram a barreira dos 2% e estão já bem mais altos do que os investidores exigem para emprestar dinheiro a Portugal.