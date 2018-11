Sérgio fez bomba falsa para ser herói em Inglaterra. Levou 2 anos de prisão

Hoje um amigo carioca descreveu-me o clima que se vive no Brasil após as eleições e as palavras que usou são fortes e difíceis. Falou-me de ódio, de desconfiança e da violência latente que se sente nas ruas, no emprego e até no seio das famílias. Em todas as cabeças há uma pergunta a queimar: Em quem você votou?