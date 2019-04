"Ser um sucessor dos romanos significa ser a favor de regras, justiça e mente aberta"

A Roménia está neste semestre a presidir à União Europeia. Passados 12 anos da adesão do país, quão forte é a posição pró-europeia entre a população?

Andrei Marga: Segundo as pesquisas, o nível de apoio à adesão da Roménia à União Europeia é maior do que em outros países. Algumas falam de mais de 70%. E, de facto, a melhor opção para a Roménia é ser membro da União Européia. No entanto, nos últimos anos, houve alguns motivos para deceção. Por exemplo, em 2012, um referendo (cerca de 90% dos votos) pediu a substituição do presidente da República, mas Bruxelas não aceitou a vontade do eleitorado. Nos últimos anos, Bruxelas parece não considerar o facto de que, sob o mesmo presidente, juízes e procuradores concluíram protocolos secretos de "cooperação" com os serviços secretos, o que distorceu profundamente o curso da justiça. Por muitas razões, uma reforma da justiça na Roménia é indispensável, mas não totalmente aceite em Bruxelas. Apesar de tudo isso, a Roménia continua fortemente ligada ao projeto europeu.

Professor Andrei Marga a autografar um dos seus livros em Sinaia

A era comunista de quase 50 anos, embora terminada em 1989, ainda afeta a mentalidade nacional?

A.M: O comunismo romeno era peculiar, sendo colorido com alguns traços medievais e nacionalistas. Neste momento, infelizmente, a história contemporânea da Roménia ainda está por ser escrita. Mas ousamos dizer que o comunismo transmitiu uma mentalidade caracterizada por uma abordagem de dupla medida, dizendo que "a cabeça submissa à espada não será cortada", "não se incomode, está tudo mesmo", "vamos nos safar e à nossa família e logo vemos "," ouvir o que o chefe diz ". O medo de reformas levadas a cabo até o fim, o favorecimento de grupos de interesse questionáveis, ao invés de uma concepção de solidariedade, um relativismo frágil considerando que qualquer ideia esconde algum interesse e, portanto, pode ser ignorada, também vem do comunismo romeno. A Roménia pode enfrentar alguns problemas devido ao legado de seu passado comunista, mas também aos erros das suas políticas pós-comunistas.

Nicolai Ceausescu, ditador comunista executado em 1989

A Roménia tem hoje um problema com uma grande emigração e fuga de cérebros. É possível reverter essa tendência?

A.M: Tudo depende do desenvolvimento interno. É uma questão de política interna, ou seja, transformar os recursos naturais romenos, que são enormes, em resultados, para um desenvolvimento sábio, para apresentar uma legislação sólida, promover a meritocracia, democratizar as instituições e tornar-se aberto a novas ideias. Não sei se os emigrantes voltarão, mas tenho a certeza de que com tais medidas a Roménia se tornará como qualquer outro Estado na Europa.

Vê uma fórmula para o sucesso económico da Roménia?

A.M: A Roménia é um país rico em recursos naturais, mas os recursos humanos ainda precisam de uma qualificação muito melhor em alguns campos. Como ex-ministro da Educação, encarregado de reformar o sistema, sei que os problemas não são fáceis. Mas a Roménia tem muitas oportunidades e oportunidades inexploradas. Tudo depende de investidores e de uma administração inteligente e competente.

Klaus Iohannis, da minoria alemã, é presidente da Roménia desde 2014 © Reuters

Em 2018 celebrou-se o centenário da Grande Roménia, quando no final da Primeira Guerra Mndial todos os territórios de população romena ficaram unidos. Como olha para a Moldova, nação irmã?

A.M: Os moldávios são romenos. Fiz também, como ministro da Educação e, mais tarde, como ministro dos Negócios Estrangeiros, muitas análises. A minha visão pessoal era e é a mesma. A Roménia como país deve ser atraente o suficiente para convencer os moldávios a se tornarem cidadãos do mesmo país que os romenos atuais. A Roménia deve trabalhar duro, mas estou otimista.

A Roménia é um membro da NATO. Vê a Rússia como uma ameaça?

A.M: É claro que, como membro da NATO, seguimos as avaliações da NATO. Eu não sou militar. Na minha opinião pessoal, estando à margem da Europa Ocidental, devemos ter cuidado. Nós não precisamos de criar conflitos. A minha opinião pessoal sempre foi de que nós, como romenos, preferimos ser uma ponte para o Oriente. Eu particularmente nunca admirei George Bush Jr., mas acho que ele estava completamente certo no discurso dado quando visitou Bucareste como presidente dos Estados Unidos. Eu sou por uma cooperação comercial consistente com a Rússia. Sou a favor de uma discussão aberta com os parceiros russos dos dossiês mais difíceis do nosso tempo. E existem tais dossiers. Não vejo impedimentos em tal cooperação.

Como descreve o modelo romeno para governar uma população multiétnica?

A.M: A questão toca-me pessoalmente. Por mais de quinze anos fui reitor da mais importante universidade romena, em Cluj, capital da Transilvânia, uma região multicultural. Então tive que decidir muitas coisas, incluindo algumas opções políticas da Roménia a esse respeito. Os documentos são um testemunho! Implementei e ainda sou a favor da chamada "solução multicultural". As comunidades das minorias são livres para decidir o seu próprio desenvolvimento. Do meu ponto de vista, o que importa é a contribuição de cada comunidade para o desenvolvimento do país. Todos nós dependemos da modernização da Roménia. E sem um país modernizado, estamos todos a pagar um preço muito alto!

O imperador Trajano frente aos dácios. A romanização foi o momento fundador da nação romena?

A.M: É claro que os romanos são os ancestrais dos romenos. Os romenos são os sucessores dos romanos na Europa Oriental. O problema sempre foi o de transformar a ascendência romana em uma boa conta - quero dizer, a ancestralidade cultural. Eu sou muito a favor disso! Ser um sucessor dos romanos significa ser a favor de regras, justiça e mente aberta, ser aberto sobre seus projetos e ser responsável. Eu sou por essas coisas! A qualquer hora!

Como explica a sobrevivência dessa língua latina depois de séculos de pressão dos eslavos, alemães, húngaros e turcos?

A.M: As línguas prevalecem devido a muitas condições, mas também por sua simplicidade e racionalidade. Basicamente, o latim era a língua da maioria da população também no norte do Danúbio! Esta é a explicação mais simples. A população abraçou o latim! Nenhuma outra língua conseguiu competir com o latim na época.

Em Portugal, Lucian Blaga e Mircea Eliade são os mais famosos intelectuais romenos. Quais outros nomes também vê como figuras importantes da cultura nacional?

A.M: Primeiro, acho que Constatin Brâncuși é a figura tutelar da cultura moderna romena, o mais famoso do mundo. Ele renovou a escultura mundial no século XX. Depois, George Enescu fez a diferença como compositor, além de Bela Bartok, Strawinsky e outros. O poeta mais representativo continua sendo Mihai Eminescu, também hoje. Lucian Blaga e Mircea Eliade são, obviamente, importantes. Eles representam o caráter histórico específico romeno, sem esgotar os picos da cultura romena. Surpreendentemente, os romenos têm sido fortes não apenas nas artes e poesia, mas também nas inovações técnicas.

A atividade da Fundação Alexandrion, que organiza estes Debates de Sinaia, é uma prova da vitalidade da sociedade civil na Roménia? Existem outras fundações do género, inspiradas por um empresário filantropo, ou é única?

A.M: Infelizmente, não há muitos esforços para apoiar debates públicos e democráticos na Roménia! Os Debates de Sinaia ainda são únicos no país. Portanto, a Fundação Alexandrion é bastante especial com sua atividade consistente para incentivar a excelência em muitos campos, cultura e debates públicos incluídos.

O rei Miguel, que morreu em finais de 2017, era muito popular. Existe a possibilidade de um retorno da monarquia na Roménia dada a boa memória dos tempos pré-comunistas?

A.M: Escrevi sobre a questão. Qualquer um se pode tornar monárquico, sem dúvida. A república atual custa à Roménia mais do que uma monarquia. Mas a Casa Real cometeu erros e a situação não é favorável a ela. Objetivamente falando, novamente, uma monarquia custa menos que uma presidência. A possibilidade de seu retorno é aberta, mas tudo depende agora da formação existente e do nível de qualificação dos conselheiros da família real.

Rei Miguel, que morreu em 2017

Roménia e Portugal, duas extremidades do mundo latino. Temos mais em comum do que apenas algumas palavras?

A.M: Acho que temos muito em comum. Primeiro, a linguagem, claro. Eu aprendi francês, alemão, inglês e italiano e estou feliz por poder falar essas línguas. Mas entendo bem o português. O caso não é raro na Roménia. Por outro lado, estando nas extremidades do Império Romano, a minha impressão é que compartilhamos uma compreensão da vida baseada na honestidade, moderação e integridade, que nos une. Esperançosamente, a herança latina continuará a influenciar os povos! E, na evolução para um mundo menor, acho que nos tornaremos cada vez mais próximos, pelo menos como seres humanos que vivem na Europa.