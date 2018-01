Pub

A senadora democrata Tammy Duckworth vai tornar-se, na primavera, a primeira eleita na câmara alta do Congresso dos Estados Unidos a dar à luz durante o seu mandato.

A notícia da gravidez, que vai no sexto mês, foi avançada pela própria ao jornal Chicago Sun-Times. A criança deverá nascer em abril, pouco depois do seu 50.º aniversário.

"Bryan e eu estamos entusiasmados com o facto de a nossa família estar a crescer e Abigail [três anos] está entusiasmada por receber a sua pequena irmã esta primavera", declarou Tammy Duckworth, uma das 22 mulheres eleitas no Senado norte-americano.

Em novembro de 2014, Duckworth também foi mãe da sua primeira filha durante o mandato de congressista na Câmara dos Representantes, tornando-se na décima eleita a ter um bebé enquanto ocupava um lugar na câmara baixa.

A senadora reconhece que "o malabarismo entre as exigências da maternidade e estar na Câmara e agora no Senado é difícil", mas garantiu que isso a tornou "ainda mais dedicada a este trabalho".

A notícia teve uma grande repercussão entre eleitos de ambos os partidos, que felicitaram a senadora através das redes sociais.

Antes de se dedicar à política, a senadora, de origem asiática, integrou as Forças Armadas norte-americanas, tendo combatido no Iraque, onde perdeu as duas pernas, quando o helicóptero que pilotava foi abatido.

Apesar das sequelas físicas que lhe provocou este incidente, Duckworth passou para as trincheiras da política em Washington.

Em 2012, foi eleita para o cargo de congressista pelo estado de Illinois e, quatro anos mais tarde, tornou-se a segunda eleita de origem asiática com assento no Senado.