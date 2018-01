Pub

O "shutdown" da administração Trump entrou em vigor. Casa Branca culpa os democratas

A administração americana ficou esta noite paralisada quando, às 00:00 horas da costa leste (5:00 em Lisboa) o Senado não conseguiu o número de votos suficientes para aprovar o orçamento de curto prazo proposto pela Casa Branca (obteve 50 votos contra 49, necessitava de 60).

As negociações entre democratas e republicanos continuaram mesmo após o prazo, mas a possibilidade de conseguir os 60 votos necessários parecia difícil.

Nas reuniões bipartidárias, os democratas tinham colocado como condição para a aprovação do orçamento um aumento de financiamento do programa DACA, de integração dos imigrantes que entraram ilegalmente nos EUA quando eram menores, bem como alterações na política de imigração de Trump. A Casa Branca e os representantes republicanos recusaram.

Já depois do prazo, senadores democratas e republicanos estavam em pé, no Senado, em negociações. À mesma hora, a administração Trump emitiu um comunicado responsabilizando o partido democrata pela situação, sem no entanto mencionar que alguns senadores republicanos tinham entretanto anunciado também o seu voto contra a proposta de orçamento.

Os democratas, pela voz do seu líder no Senado, Charles Schumer, responsabilizam Trump pela situação. Schumer afirmou que nas negociações com a Casa Branca os democratas tinham mesmo posto em cima da mesa a possibilidade de encontrar uma solução de financiamento para o muro na fronteira com o México que Trump diz querer construir, desde que em troca se encontrasse uma solulção na questão da imigração, e que o presidente recusou qualquer compromisso.

O líder dos republicanos, Mitch McConnel, acusou por seu lado os democratas de estarem a incluir a imigração nesta lei apenas como manobra política, repetindo o argumento da Casa Branca que este dossier seria reaberto apenas após o financiamento para o governo ser aprovado.

A concretizar-se em pleno o "shutdown" do governo americano -- na segunda-feira -- a administração fica sem condições legais de funcionamento. Praticamente todos os serviços públicos ficam automaticamente sem dinheiro para funcionar, os funcionários públicos não podem ir trabalhar.

Uma situação semelhante aconteceu em 2013, durante o segundo mandato Barack Obama, quando os republicanos utilizaram uma manobra política semelhante em oposição ao plano de saúde Obamacare.

O "shutdown" do governo ocorre no dia do primeiro aniversário da tomada de posse de Donald Trump.