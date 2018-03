Pub

Emenda foi oralmente aprovada pelos senadores, mas em votação formal foi rejeitada

O Senado do Estado norte-americano da Florida (EUA) aprovou este sábado e imediatamente rejeitou uma moção sobre um projeto de lei para segurança nas escolas, que estabelecia uma moratória de dois anos na venda de armas de fogo AR-15.

Trata-se do modelo usado no tiroteio de Parkland, em que 17 pessoas foram mortas no passado dia 14 de fevereiro.

Numa sessão extraordinária em que se debateu o projeto de lei, denominado Lei da Segurança Pública Marjory Stoneman Douglas High School, adotando o nome da escola onde Nicolas Cruz abriu fogo com aquele modelo de arma semiautomática, os senadores da Florida mudaram de opinião e rejeitaram a moratória.

Mas primeiro aprovaram oralmente a emenda que incluía, além do mais, que durante esses dois anos se realizasse um estudo sobre se deveria permitir-se a venda de forma permanente.

Pouco depois, o senador republicano Rob Bradley pediu uma votação formal e a moção foi então rejeitada.

Os republicanos questionaram a legalidade de proibir a venda de uma única marca de espingardas, quando as restantes armas similares podiam continuar a vender-se sem limitações.

O projeto de lei, SB 7026, inclui armar os professores, aumentar a idade para comprar espingardas dos 18 para os 21 anos, estabelecer três dias de espera para poder finalizar a compra e novos fundos para reforçar a segurança nos estabelecimentos de ensino e o tratamento dos estudantes com distúrbios mentais.

A proposta foi criticada tanto por grupos de pressão a favor da venda de armas, como por ativistas e alunos da escola, além de poder contar com o apoio maioritário dos republicanos que controlam a câmara alta estadual.

O governador, o republicano Rick Scott, também se opõe à possibilidade de armar professores, tal como propôs inicialmente o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Durante a sessão, foram votadas muitas emendas ao projeto e os republicanos rejeitaram boa parte das apresentadas pelos democratas para estabelecer novas restrições à venda de armas.

A sessão extraordinária deste sábado realizou-se devido à pressão que recebem os congressistas estatais para aprovar uma lei que aumente a segurança nas escolas antes de terminar o período legislativo, no dia 09.

A votação final deste projeto de lei está prevista para segunda-feira no Senado.