Entre as vítimas mortais estão duas crianças. Os veículos envolvidos são dois pesados e um ligeiro

Seis pessoas, entre as quais duas crianças, morreram esta terça-feira no leste da Itália, após o automóvel em que seguiam ter sido atingida por um veículo pesado e projetada contra um camião-cisterna, que explodiu, revelou a polícia italiana.

Os cinco passageiros do automóvel de matrícula francesa - três adultos e duas crianças - e o condutor do camião morreram em consequência do acidente, enquanto o motorista do camião-cisterna escapou com vida.

Um vídeo divulgado pela polícia italiana mostra os bombeiros a lutarem contra as chamas e uma espessa coluna de fogo, visível a muitos quilómetros do local do acidente.

O acidente ocorreu numa autoestrada perto de Brescia, uma cidade da Lombardia situada a leste de Milão.

