Passageiros regressavam de uma festa. Caiu à água e afundou instantaneamente

Seis pessoas morreram hoje na sequência da queda de um hidroavião turístico num rio de Sydney, na Austrália. Os cinco passageiros regressavam de uma festa num restaurante à beira mar, no norte da cidade, antes das celebrações de fim de ano.

As autoridades ainda não apuraram as causas do acidente, nem revelaram a identidades dos passageiros. No entanto, as primeiras informação indicam que quatro dos passageiros seriam cidadãos britânicos.

O aparelho era operado pela Sydney Seaplanes, um importante operador turístico daquela cidade, que já transportou celebridades como Bill Gates, Jerry Seinfeld, Cuba Gooding Jr ou Ed Sheeran.

O hidroavião caiu na água e afundou instantaneamente, segundo os relatos de testemunhas. Os corpos das vítimas já foram resgatados.

