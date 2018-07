Seehofer não aceita ser despedido por Merkel

Ministro do Interior alemão demite-se em conflito com Merkel

"Não vou ser despedido pela chanceler que só é chanceler graças a mim", afirmou Horst Seehofer ao Süddeutsche Zeitung. O ministro do Interior e líder da CSU (União Social-Cristã), partido irmão da CDU (União Democrata-Cristã) da Baviera, mantém o braço-de-ferro com a chefe do governo alemão, Angela Merkel.



Ontem terá posto os cargos a que preside à disposição, depois de ter acusado Angela Merkel de não ter cumprido as expectativas da CSU sobre a política de controlo de fronteiras no Conselho Europeu.



Hoje à tarde reuniu-se uma primeira vez com Angela Merkel e o presidente do Parlamento, Wolfgang Schäuble, antes de um encontro entre os principais dirigentes dos dois partidos.

O SPD, parceiro da grande coligação, pediu uma sessão parlamentar com caráter de urgência para terça-feira de manhã.