Sonny Perdue vai assistir ao discurso do Estado da União à distância em caso de um eventual ataque contra o Capitólio em Washington DC.

A tradição é antiga: todos os anos um membro da Administração é escolhido como "sobrevivente designado" durante o discurso do Estado da União. Enquanto todo o governo americano se junta aos 435 congressistas, cem senadores e aos nove juízes do Supremo Tribunal para assistir ao presidente a fazer o balanço do ano anterior e a lançar o próximo ano, um dos seus membros é isolado num local seguro. Este ano a honra calhou ao secretário da Agricultura, Sonny Perdue.

Depois de ganhar força nos anos da Guerra Fria, quando um ataque nuclear não era uma coisa assim tão impensável, a tradição do "sobrevivente designado" mantém-se até hoje.

Em 2017 foi o secretário dos Assuntos dos Veteranos, David Shulkin. A escolha recai sempre sobre alguém que possa assumir a presidência em caso de trag+edia.