Pub

Anúncio está numa das revistas mais lidas por mulheres na Suécia

"Urinar neste anúncio pode mudar a sua vida". Esta frase lê-se num dos últimos anúncios do IKEA numa revista sueca. E sim, leu bem: a empresa sueca "pede" para se urinar em cima da página.

E porquê? Porque funciona como uma espécie de teste de gravidez e, caso a urina seja de uma mulher e esta esteja grávida, aparecerá no anúncio um desconto especial para um berço. A tecnologia é similar à que é usada nos testes de gravidez comuns, refere a Adweek.

O anúncio está na revista Amelia, uma das principais revistas para mulheres na Suécia, refere também a Adweek.

A agência responsável, a Åkestam Holst, explica: "Para a funcionalidade interativa resultar, tivemos de fazer vários avanços técnicos. Usámos as fitas dos testes de gravidez comuns. que dependem da ligação dos anticorpos com as hormonas de gravidez hCG, o que resulta na mudança de cor, como ponto de partida"