Jurista Professora catedrática Ana María Ovejero diz que se Puigdemont for eleito e impugnado mantém-se em vigor o artigo 155.º

No dia em que está prevista a posse do novo Parlamento catalão, com três deputados eleitos na prisão e outros cinco fora do país, são muitas as perguntas que surgem sobre a validade jurídica da eleição de pleno direito destes deputados.

"Vão ser nomeados deputados de pleno direito, uma condição necessária para poder ser depois eleito presidente da Generalitat", explica Ana María Ovejero, catedrática de Direito Constitucional na Universidade Europeia de Madrid, num encontro com jornalistas.

A jurista sublinha a existência de duas situações diferentes. "Os deputados que estão fugidos com Puigdemont em Bruxelas e os três que estão na prisão. Para os segundos há o auto do juiz Pablo Llanera, em que há uma declaração de incapacidade e se pede uma fórmula para que possam tomar posse como deputados. Para os primeiros não existe a tal declaração e não sabemos se vai ser aceite o juramento como deputados, apresentado de forma telemática." É a Mesa do Parlamento, também hoje formada, que deve ou não admitir a posse dos deputados fugidos e convocar a posterior investidura do presidente.

Ao falar do impacto jurídico e político da questão catalã, Ovejero, que já passou por universidades como Harvard e Sorbonne, explica que, do ponto de vista técnico, o que está a acontecer na Catalunha são três crises profundas. "O sistema constitucional espanhol deve ser reformado, há uma crise de representatividade do Parlamento e há uma crise de um sistema político que, no caso da Catalunha, começa com a sentença do Tribunal Constitucional (TC) sobre o Estatuto de Autonomia em 2010."

A professora lembra também que estamos num momento em que não existem precedentes que ajudem a saber o que fazer. "Misturam-se, como nunca antes, a ordenação jurídica com a política. O plano jurídico está a ter consequências no político."

Em relação à sentença do TC, acredita que o importante é a interpretação feita sobre o preâmbulo do Estatuto, ou seja, "sobre o conceito de nação, que não é aceite para o caso da Catalunha". Trata-se de uma interpretação jurídica que afeta um povo quando se autodefine como nação. "Para mim essa interpretação é a chave para entender em termos políticos o que aconteceu em seguida. Produziu-se uma dissociação entre o conceito jurídico de nação e o conceito sentimental de nação. Há um impacto político das declarações jurídicas entre 2010 e 2017. E não fomos capazes de apresentar alternativa", sublinha a catedrática.

Uma das questões que se põem neste momento é quando é que o governo ou algum deputado catalão vai atuar caso Puigdemont continue com o seu plano de ser presidente. "A primeira impugnação pode chegar amanhã [hoje], se for aceite o juramento dos cinco deputados sem estarem presentes", esclarece a mesma docente. "E o segundo problema é, caso sejam aceites como deputados, se pode ter lugar a tomada de posse de Puigdemont sem este estar presente."

Ovejero lembra que até agora "Puigdemont é um deputado eleito e vamos ver se passa a ser deputado de pleno direito". E quando se fala da eleição como presidente da Generalitat, "o problema está no facto de esta eleição ser um debate, o candidato apresenta o seu programa de governo, é discutido e depois é votado. Se não está presente, como vai defender o programa?", pergunta a professora. Adverte igualmente que "o tempo corre contra Puigdemont".

O caso de Oriol Junqueras e os outros dois deputados eleitos que estão na prisão é diferente porque "estão a ser investigados e prevalece a presunção da inocência. Quando houver auto de processamento vamos ter ou não um imputado e nessa altura poderiam ficar inabilitados como deputados".

Ovejero insiste na falta de precedentes para entender o que pode acontecer nestes dias e afirma que só quando as instituições catalãs voltarem à normalidade o artigo 155.º vai deixar de estar ativo. "Se Puigdemont for eleito e impugnado a situação parlamentária de exceção vai manter-se porque o Parlamento catalão não estará a funcionar como deveria."

