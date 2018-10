PM são-tomense vota entre vaias de críticos e gritos de apoiantes

Vamos lá compreender este São Tomé e Príncipe, com dobra, dita, dura

Líder do MLSTP confirma acordo da oposição para governar São Tomé

O candidato à renovação do mandato como primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, Patrice Trovoada, disse esperar que os eleitores "reconheçam o bom trabalho" da sua governação nas legislativas e autárquicas deste domingo.

"Eu acho que fizemos um bom trabalho, na campanha eleitoral, mas sobretudo em quatro de governação, e eu espero que os são-tomenses reconheçam isso", afirmou aos jornalistas Patrice Trovoada, líder da Ação Democrática Independente (ADI), quando questionado sobre se está confiante na vitória, momentos depois de votar na escola básica de Guadalupe, distrito de Lobata, a 12 quilómetros da capital são-tomense.

O primeiro-ministro cessante chegou à escola cerca das 10:00 (mesma hora em Lisboa), com uma comitiva com pelo menos quatro veículos, um deles com vidros blindados e transportando militares, que cortou a estrada.

Rodeado de seguranças, Patrice Trovoada deslocou-se a uma das salas para votar. À porta, mais de uma dezena de pessoas aguardava a sua vez, e uma mulher jovem fez-lhe sinal para ir para a fila - "Tem lugar aqui" -, mas o candidato ignorou.

"Você vai para a rua. É o que precisa"

Depois de votar, um jovem diz-lhe "Você vai para a rua. É o que precisa".

Vários populares começaram então a vaiar o candidato e a gritar "Rua! Rua!", enquanto apoiantes do atual governo da ADI começaram a pedir "mais quatro anos".

Alguns eleitores vaiaram o primeiro-ministro Patrice Trovoada quando este foi votar e outros pediram mais quatro anos de governo do ADI © Nuno Veiga - Lusa

Momento antes, o líder da oposição, Jorge Bom Jesus (Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe - Partido Social Democrata), criticou Patrice Trovoada, ao considerar que a campanha eleitoral "baixou um bocado de nível".

Questionado sobre esta posição, o líder da ADI respondeu: "A campanha eleitoral acabou sexta-feira à meia-noite, depois abriu-se um período de reflexão".

"Devemos deixar os são-tomenses ditar a lei"

"Devemos hoje deixar os são-tomenses ditar a lei, votarem, escolher os dirigentes para os próximos quatro anos. Eu já disse que a escolha é simples, se for Jorge Bom Jesus [o próximo primeiro-ministro] haverá uma associação MLSTP, PCD, MDFM e os outros, ou então o povo irá votar na continuidade com ADI e Patrice Trovoada".

O dia da votação "é um momento de reflexão, é um momento de alguma ansiedade para nós, os políticos".

"Mas vamos aguardar os resultados calmamente", comentou.

Boletins de voto em São Tomé e Príncipe © Nuno Veiga - Lusa

Falando na qualidade de chefe do governo, Trovoada comentou referiu que, até agora, o processo eleitoral "tém-se desenrolado normalmente, como habitualmente".

Mais de 97 mil eleitores são chamados hoje a votar nas eleições para a Assembleia Nacional, as lideranças das seis câmaras distritais da ilha de São Tomé e o novo governo regional do Príncipe.

