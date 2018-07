"São imagens do Apocalipse. Lembrei-me logo de Portugal"

"Hoje é um dia especial", explica Margarita Adamou. Em conversa telefónica com o DN, a conselheira de imprensa da embaixada grega em Lisboa lembra que os incêndios que já fizeram mais de 60 mortos no seu país coincidem com o Dia da Democracia, data em que se assinala a queda do regime dos coronéis.

As celebrações previstas para marcar o fim da ditadura foram canceladas e o primeiro-ministro Alexis Tsipras decretou três dias de luto nacional.

"São imagens do Apocalipse", afirma Margarita. Para a conselheira de imprensa, a associação foi imediata: "Lembrei-me muito das imagens de Portugal".

Margarita ainda não estava em Lisboa quando foi o incêndio de Pedrógão que fez 64 mortos, mas viu na televisão grega. Mas já tinha chegado a Portugal em outubro quando os incêndios voltaram a matar. "As imagens de carros queimados, as pessoas a correr para a praia", tudo o que viu agora lhe trouxe à memória as imagens de Portugal em 2017.

Quanto ao balanço dos fogos na Grécia, Margarita teme que possa ainda piorar.

Neste momento, garante, ninguém na Grécia ainda está a pensar em causas ou culpas. "Todos têm lidado com as coisas com muito respeito". Mas admite que mais tarde serão pedidas responsabilidades políticas. "Agora não é o momento para isso".