Presidente da Generalitat tem de ser deputado. Oposição diz que candidatura de Jordi Sànchez nunca foi real

Jordi Sànchez vai renunciar ao lugar de deputado para facilitar a sua libertação, decisão anunciada ontem pelo seu advogado perante o Supremo Tribunal, depois de este ter recusado mais uma vez permitir que o ex-presidente da Associação Nacional Catalã, detido desde outubro, assista à sua sessão de investidura no Parlament.

Esta decisão abre ainda caminho a que o Junts per Catalunya, a lista de Carles Puigdemont, apresente um novo candidato à presidência da Generalitat, pois o titular do cargo tem de ser obrigatoriamente deputado. Tudo indica que seja Jordi Turull, ex-conselheiro e porta-voz da Generalitat e homem de confiança de Puigdemont, que se encontra em liberdade condicional.

A ERC convocou para amanhã uma reunião extraordinária do seu conselho nacional para avaliar o candidato que o Junts irá apresentar em substituição de Sànchez. Ontem, o deputado da ERC Gerard Gómez del Moral defendia que até que este apresente formalmente a sua renúncia ao cargo de deputado continuará a ser o candidato apoiado pelo partido.

Já a CUP - a terceira força independentista do Parlament, com quatro deputados - afirmou ontem que irá abster-se numa eventual investidura de Turull, mantendo a intenção de voto que já tinham anunciado para Sànchez.

Com esta declaração de intenções, o bloco independentista encontra-se com votos insuficientes para eleger o seu candidato. Situação que mudaria se Puigdemont e Toni Comín, os dois deputados exilados, renunciarem ao cargo ou, como defende a CUP, a Mesa do Parlament admita que deleguem o seu voto. Nestes cenários, Junts e ERC teriam 66 votos mais um do que a soma de Ciudadanos, PSC, Catalunya en Comú e PP, o suficiente para a eleição por maioria simples numa segunda volta.

Ciudadanos e PSC defenderam que a candidatura de Jordi Sànchez nunca foi real. Inés Arrimadas, a líder da oposição catalã, sublinhou que toda a gente sabia que o número dois da lista de Puigdemont não iria ser presidente e que a sua candidatura serviu apenas para "alongar o processo independentista". "Era para prolongar a confusão e prosseguir com este modus vivendi", declarou a líder do Ciudadanos na Catalunha.

Arrimadas lamentou ainda que a decisão de Sànchez abra agora caminho à investidura de Jordi Turull. "Turull é um emissário das decisões de Puigdemont. Depois de todo o procés, de fugas de empresas, de famílias separadas. Tudo para pôr uma pessoa da velha convergência?", prosseguiu.

Eva Granados, a porta-voz dos socialistas catalães, seguiu pela mesma linha. "Esta exígua maioria independentista engana os seus eleitores e o país. Passaram-se três meses desde as eleições e continuamos parados", afirmou esta responsável do PSC. Defendendo que Turull, apesar de ser arguido, tem o direito de ser investido, Granados mostrou dúvidas sobre se este conseguirá exercer o cargo de presidente: "Sempre dissemos que queremos uma legislatura dentro da legalidade e que possa ser exercida na plenitude das suas funções".

Joaquim Forn mais perto da libertação

O procurador-geral do Estado, Julián Sánchez Melgar, ordenou ontem aos procuradores que representam o Ministério Público na investigação ao processo independentista que peçam ao juiz Pablo Llarena, do Supremo, a libertação, mediante o pagamento de uma fiança de cem mil euros, do ex-conselheiro do Interior Joaquim Forn, detido desde 2 de novembro. Segundo os media espanhóis, os procuradores do Supremo estão contra esta decisão e só a seguiram "por imperativo legal". Melgar considera que a decisão de Forn abdicar do seu lugar de deputado, anunciada em janeiro, extingue o risco de reincidência, e há que ter ainda em conta a possibilidade de este ter tuberculose.