Salvini publica fotografia a comer Nutella e italianos não gostam

Matteo Salvini publicou esta quarta-feira de manhã uma fotografia no Twitter para assinalar a festa de Santo Estêvão. Mas o resultado acabou por não ser o esperado pelo ministro do Interior italiano. Perante a imagem e a pergunta: "O meu Santo Estêvão começa com pão e Nutella, e o vosso?", a resposta de muitos italianos foi "o meu começou com um terramoto".

Além de lhe lembrar o sismo que abalou a Sicília e fez 10 feridos, os italianos também recordaram ao ministro que um homem protegido pela polícia foi morto pela máfia.

Depois das críticas, o ministro do Interior publicou um elogio aos bombeiros que socorreram as vítimas do terramoto desencadeado pelo vulcão Etna. "Felizmente não há mortos, só feridos ligeiros".