"Saí para a estrada, não havia para onde ir". 25 mortos nos fogos da Califórnia

Um novo balanço das autoridades norte-americanas elevou de 11 para 25 o número de mortos na Califórnia na sequência dos incêndios que atingem o sul e o norte daquele estado dos Estados Unidos. As equipas de resgate encontraram no sábado mais 14 cadáveres em Paradise, no interior de habitações e de viaturas, informou em conferência de imprensa o xerife do condado de Butte, Korey Honea.

Dos 25 mortos na Califórnia, 23 foram descobertos em Paradise, os outros dois na cidade de Malibu, Los Angeles.

Um das moradoras em Paradise, Whitney Vaughan, citada pela CNN, descreveu o cenário de horror naquela zona, depois de fugir de casa: "Saí para a estrada, não havia para onde ir". A cidade está praticamente vazia e carros queimados enegrecem as estradas, enquanto os moradores se viram envolvidos no caos das evacuações. Estima-se que 52 mil pessoas tenham sido retiradas do condado de Butte, onde Paradise está situada.

Segundo Honea, o incêndio tornou-se no terceiro mais mortal da Califórnia desde que existem registos, com o número de mortes a ultrapassar o de um incêndio em 2017 que devastou a cidade de Santa Rosa e em que morreram 29 pessoas. Uma quinta equipa ligada às operações de buscas já se encontra no local para procurar restos mortais, informou o xerife, que sublinhou ainda o facto de se encontrarem 110 pessoas desaparecidas até neste momento.

Em alguns casos, os investigadores só conseguiram recuperar ossos e fragmentos ósseos, adiantou, encorajando os membros da família dos desaparecidos a enviarem amostras de ADN para que estas possam ser comparadas com os restos mortais recuperados.

Korey Honea dissera que sete pessoas tinham sido encontradas carbonizadas dentro dos seus carros, uma próxima da sua viatura e uma outra no interior de uma habitação. Um cenário que faz lembrar o que aconteceu em Portugal, com trágico incêndio em Pedrógão Grande, em que morreram mais de 40 pessoas na chamada "estrada da morte".

"Paradise desapareceu", disse ao New York Times, Rex Stewart, um carpinteiro que reside há mais de 40 anos naquela cidade, e que conseguiu escapar a este incêndio devastador. Para já estima-se que foram destruídas 6700 casas e edifícios comerciais. O xerife Honea admitiu ao mesmo jornal americano que muitas pessoas da área afetada de Camp Fire ainda não foram encontradas. Há pelo menos 110 pessoas desaparecidas. E admitiu: "Este é o pior cenário possível. É um acontecimento que tememos há muito tempo".

"Absoluta má gestão"

Neste incêndios na Califórnia, também já foram encontrados dois corpos em Malibu, numa zona pouco povoada da estrada Mulholland, segundo a polícia de Los Angeles.

Depois de ter culpado as autoridades californianas por "absoluta má gestão" e dizer que não havia motivo para "estes massivos, mortais e onerosos" incêndios, o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump voltou à rede social Twitter no sábado para afirmar solidariedade com todos os envolvidos."Os nossos corações estão com aqueles que combatem os fogos (...) e com as famílias" dos mortos, escreveu."Que Deus os abençoe a todos", acrescentou Trump, que está em França para a comemoração dos 100 anos do final da I Guerra Mundial.

Trump escreveu que os fogos estão a progredir "muito, muito rapidamente - em alguns casos 80 acres por minuto", pelo que as pessoas devem abandonar os locais e seguir as orientações das autoridades.