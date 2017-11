Pub

Ministério russo da Justiça aprova lei que permite classificar órgãos de media internacional como "agente estrangeiro"

As rádios Voice of America e Radio Free Europe/Radio Liberty, financiadas pelo Congresso dos Estados Unidos, são os primeiros órgãos de comunicação social que arriscam ser classificados como "agentes estrangeiros" na Rússia, anunciaram hoje as autoridades russas.

O ministério russo da Justiça indicou hoje em comunicado que notificou por correio as duas rádios norte-americanas - bem como vários dos seus projetos, no Cáucaso, na Sibéria e na Crimeia - sobre o possível registo como "agentes estrangeiros" ao abrigo de uma nova lei aprovada na quarta-feira pelos deputados russos.

A nova lei aprovada pelos parlamentares russos permite que qualquer órgão de media internacional na Rússia possa ser classificado e registado como "agente estrangeiro", mediante decisão do ministério da Justiça.

Esta legislação foi adotada como resposta ao facto de as autoridades norte-americanas terem registado como "agente estrangeiro" a cadeia de televisão RT, controlada pelo Estado russo, que opera em território dos Estados Unidos.

A nova lei russa tem ainda de passar pela câmara alta do parlamento russo e promulgada pelo Presidente russo, Vladimir Putin.

A Radio Liberty já se tinha manifestado contra a nova lei russa, sublinhando que as restrições que sofre na Rússia já são muito maiores do que as que são aplicadas à RT nos Estados Unidos.

A lei russa, criticada por Berlim e pela ONG Amnistia Internacional, obriga os órgãos de media afetados a dar às autoridades russas informações detalhadas sobre a sua situação financeira, e a anunciar nos documentos que produz que são classificados como "agentes estrangeiros".

Os parlamentares russos estimam que as cadeias CNN (EUA) e Deutsche Welle (Alemanha) poderão ser obrigadas ao mesmo procedimento, mas o ministério da justiça russo não admitiu ainda essa possibilidade.