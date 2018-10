Rússia acusa EUA de tornar "o mundo mais perigoso"

Rússia considera "passo perigoso" saída dos EUA do acordo de armas nucleares

Gorbachev critica "falta de sabedoria" de Trump pela retirada dos EUA do tratado nuclear

O Kremlin avisou que a Rússia será obrigada a responder à letra caso os EUA comecem a desenvolver novos mísseis após terem abandonado o acordo de não-proliferação nuclear, assinado inicialmente em 1987 e alargado em 2010, que deveria vigorar até 2021.

"Esta é uma questão de segurança estratégica. Tais medidas podem tornar o mundo mais perigoso", reagiu o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, ao anúncio feito no fim de semana pelo presidente norte-americano, Donald Trump, da retirada do acordo, acusando a Rússia de o ter violado. Algo que Moscovo rejeita.

O acordo, assinado pelo então presidente norte-americano Ronald Reagan e pelo líder soviético Mikhail Gorbachev, em 1987, implicava a eliminação por parte de ambos os países dos mísseis nucleares e convencionais de curto e médio alcance. Abandonar o acordo poderá implicar uma corrida às armas.

O presidente russo, Vladimir Putin, tem dito repetidamente que a saída do acordo iria forçar a Rússia a tomar as medidas necessárias para proteger a própria segurança, lembrou Peskov.

"Significa que os EUA não estão a disfarçar, mas estão abertamente a começar a desenvolver esses sistemas no futuro, e se esses sistemas estão a ser desenvolvidos, então ações de outros países, neste caso a Rússia, serão necessárias para restaurar o equilíbrio nesta esfera", disse o porta-voz do Kremlin, acrescentando que a Rússia "nunca vai atacar primeiro".

Peskov indicou ainda que existe um período de seis meses para a saída do acordo, a contar desde a notificação oficial, que ainda não foi feita. Isso significa que a questão de a Rússia desenvolver os seus próprios mísseis de médio alcance, algo que Washington acusa Moscovo de já estar a fazer, não é algo "para hoje ou para amanhã".

O conselheiro de segurança nacional de Trump, John Bolton, vai reunir-se esta tarde com vários responsáveis russos em Moscovo, estando previsto que se encontre amanhã, terça-feira, com o próprio Putin. A saída do acordo de não-proliferação será um dos temas em debate, sendo que Bolton terá sido um dos principais conselheiros a defender esta decisão.

A Rússia nega as acusações dos EUA de que está a violar o tratado. "Putin tem dito muitas vezes que os EUA estão, de facto, a empreender medidas que estão a corroer as condições deste tratado", indicou Peskov, referindo-se aos drones de ataque e sistemas anti-míssil capazes de destruir rockets de curto e médio alcance.

A União Europeia apelou entretanto à Rússia e aos EUA para que "continuem" o diálogo de forma a "preservar" o tratado de não-proliferação. "Os EUA e a Rússia devem continuar a manter um diálogo construtivo para preservar esse tratado e assegurar que é aplicado de forma completa e verificável", indicou a porta-voz de Federica Mogherini, chefe da diplomacia da União Europeia.