Ronaldinho declara apoio a Bolsonaro

Ronaldinho vestiu camisola com o número 17, o de Jair Bolsonaro, candidato do PSL

Ronaldinho Gaúcho, ex-jogador de futebol de clubes como o Milan e o Barcelona e da seleção do Brasil, decidiu manifestar o seu apoio a Jair Bolsonaro, candidato do Partido Social Liberal (PSL), nas eleições deste domingo.

Vestindo uma camisola amarela, com o número 17, o de Jair Bolsonaro, o ex-jogador escreveu na sua conta de Twitter: "Por um Brasil melhor, desejo paz, segurança e alguém que nos devolva a alegria. Eu escolhi viver no Brasil, e quero um Brasil melhor para todos!!"

Ronaldinho, de 38 anos, tem atualmente 18 milhões de seguidores no Twitter e vai ser um dos oradores do Web Summit, que decorre em Lisboa entre os dias 5 e 8 de novembro. Na mesma rede social, Bolsonaro agradeceu ao ex-jogador: "Muito obrigado, Ronaldinho! É uma honra!".

Este não é caso único no apoio ao candidato de extrema-direita, pois também Rivaldo, ex-jogador da seleção do Brasil, de 46 anos, usou as redes sociais para deixar claro o seu apoio a Bolsonaro.

Na sua conta de Instagram o ex-jogador de clubes como Olympiakos, Milan e Barcelona escreveu a seguinte mensagem: "Os verdadeiros problemas do Brasil: crise econômica, desemprego, violência, saúde, educação e corrupção. O que discutem nessa eleição: ideologia de gênero, machismo, racismo e feminino. Entenda uma coisa: O SEU VOTO VAI ESCOLHER UM PRESIDENTE E NÃO UM PAI. Precisamos que ele resolva os problemas do nosso país e não que nos ensine valores, isso temos que aprender em casa e na escola. Se tivéssemos que aprender valores com o presidente, hoje estaríamos presos em Curitiba. " Não eduque seus filhos para respeitar homossexuais, negros, brancos, índios. Eduque seus filhos para respeitar O SER HUMANO. Assim você não precisará dar explicações sobre as características ou escolhas de cada um. Faço minhas as palavras desse autor. #soubolsonaro #sou17".