O Winter Bikini Race realizou-se pela sexta vez. Algumas melhores usam também acessórios de inverno, criando um look algo curioso

Mulheres de toda a Roménia deslocaram-se até à cidade de Sibiu, cerca de 275 quilómetros a norte de Bucareste, para a Winter Bikini Race (corrida de biquíni de inverno) onde, no meio da neve e do frio, descem uma encosta com pouca roupa. No entanto, algumas das mulheres não se negam a usar alguns acessórios de inverno, num visual que se contradiz um pouco.

A competição realizou-se no resort Arena Platos Paltinis, naquela que foi a sexta edição do evento.

Além de esquis, também houve quem utilizasse boias de borracha e boias de snowboard para descer mais rápido.

