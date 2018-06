Pub

Governo italiano pede para Malta acolher os 224 migrantes, caso contrário pode confiscar o "navio pirata" Lifeline

Enquanto pediu às autoridades maltesas para dar guarida ao navio Lifeline, com 224 migrantes a bordo, e operado pela organização não governamental homónima alemã, o governo italiano prosseguiu o pingue-pongue com Emmanuel Macron sobre a migração.

A autoridade portuária italiana requereu a Malta que deixe o navio de pavilhão holandês aportar, no que se pode tornar na segunda disputa entre Roma e La Valletta depois de nenhum ter recebido o Aquarius. Também Espanha já reagiu, tendo oferecido ajuda humanitária a Malta.

Porque é o "porto mais próximo e seguro", o ministro dos Transportes, Danilo Toninelli, pediu a Malta para acolher o pedido de Itália e advertiu que o navio será apreendido se a rota for outra. "Se o navio da ONG Lifeline não for para o porto de Malta, o que pode e deve acontecer por humanidade e respeito à lei do mar, será confiscado de imediato", disse. "Ficaria chocado com a desumanidade de Malta se não recebesse o navio", comentou ainda o ministro.

Por outro lado, Toninelli acusou a Lifeline de "operar em águas líbias, fora de todas as regras, fora do direito internacional".

Matteo Salvini REUTERS /Stefano Rellandini

Já o ministro do Interior, Matteo Salvini, que apodou o Lifeline de "navio pirata, como o do capitão Gancho", declarou que a embarcação deve seguir para a Holanda.

Salvini, que é também vice-primeiro-ministro e líder da Liga (extrema-direita), não deixou o presidente francês ficar com a última palavra. Depois de Emmanuel Macron ter pegado na expressão "leprosos populistas" usado por Salvini, o chefe de Estado francês mostrou-se contra a "lepra em crescimento" que é o renascimento do nacionalismo e as fronteiras fechadas.

Ao Der Spiegel, Salvini disse que Itália "não pode receber mais um único migrante, pelo contrário, quer entregar alguns" e que a França deve "parar de dar lições" ao seu país. Já num comício em Marina di Massa (Toscânia), disse que Macron é "um educado jovem adulto que bebe muito champanhe".