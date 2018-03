Pub

Flippy está numa pausa forçada depois de não ter dado conta dos pedidos dos clientes. A empresa que o concebeu vai agora proceder a ajustes para que possa regressar à cozinha

Apenas três dias depois de ter iniciado funções num restaurante de fast-food em Pasadena, nos EUA, o robô Flippy foi desligado temporariamente. Foi notícia por ser o primeiro robô a fazer hambúrgueres no Mundo, mas já foi "dispensado" temporariamente.

Desenvolvido pela Miso Robotics, o Flippy foi desligado porque era demasiado lento a cozinhar hambúrgueres no Caliburger.

A empresa tomou a decisão na segunda-feira e justificou a decisão ao site do USA Today. Explica que os pedidos de hambúrgueres excederam as expectativas.

Flippy foi concebido para fazer dois mil hambúrgueres por dia, mas não aguentou o volume elevado de pedidos dos clientes do restaurante.

Mas Flippy vai voltar à cozinha do restaurante. Esta foi uma pausa forçada e está previsto que volte à cozinha para ajudar a colocar os hambúrgueres na mesa dos clientes. A empresa que o concebeu vai reajustar Flippy e contam que ele esteja de volta ao ativo, de forma ilimitada para ajudar o restaurante na hora de almoço, entre as 11 e as 14 horas.

Ao USA Today, o Caliburger revelou que, ainda este ano, quer instalar o robô em mais 50 restaurantes da cadeia de restaurantes de fast-food, nomeadamente em Washington e Maryland.