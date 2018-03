Marcha em Bratislava em memória do jornalista Jan Kuciak e da noiva Martina Kusnirova, encontrados mortos a tiro no dia 25 de fevereiro

Jan Kuciak investigava a ligação de aliados do chefe do governo à mafia italiana quando foi morto. Presidente pede mudanças

O primeiro-ministro eslovaco, Robert Fico, mostrou-se ontem disponível para dialogar com os dois parceiros de governo, mas rejeitou as pressões do presidente Andrej Kiska para proceder a uma reforma profunda do executivo ou convocar eleições antecipadas. Fico está debaixo de fogo desde que foi revelado que o jornalista Jan Kuciak, morto a tiro em casa junto com a noiva Martina Kusnirova, estava a investigar as ligações de responsáveis políticos (entre os quais dois dos seus aliados) à mafia italiana. As mortes chocaram a Eslováquia e relançaram o debate sobre a corrupção e a liberdade de imprensa.

"Quero dizer que temos sido capazes de resolver problemas políticos num curto espaço de tempo e quero passar esta mensagem também para os nossos parceiros de coligação, de que estamos prontos para esse diálogo", disse o primeiro-ministro, acusando o presidente de desestabilização. Líder do Smer-SD (esquerda nacionalista), Fico foi reeleito em 2016 para um terceiro mandato, mas perdeu a maioria que conquistara em 2012. Voltou por isso a fazer coligação com o Partido Nacional Eslovaco (do qual já tinha sido aliado no primeiro mandato, de 2006 a 2010) e com o Most--Híd (que defende uma maior integração entre a minoria húngara e a maioria eslovaca). Cada um dos partidos minoritários tem três ministros, contra nove do Smer-SD.

"Caso tenhamos problemas, vamos resolvê-los sozinhos. Não precisamos de que o presidente venha falar de repente de uma remodelação substancial do governo, um voto de confiança ou que fale em eleições antecipadas", acrescentou Fico, que perdeu a segunda volta das presidenciais de 2014 precisamente para Kiska. Na Eslováquia, o presidente não tem poder para dissolver o governo e convocar eleições.

Kiska sugeriu uma remodelação ou eleições antecipadas para fazer face à "crise de confiança" desencadeada pela morte a tiro, a 25 de fevereiro, do jornalista e da noiva, ambos de 27 anos. "Esperei uma semana para ver que medidas e decisões políticas o governo ia tomar para tentar acalmar as tensões e restabelecer a confiança", afirmou o presidente. O ministro da Cultura demitiu-se - "não consigo admitir que um jornalista tenha sido assassinado no decurso das minhas funções", justificou Marek Maradic - , mas os eslovacos têm saído à rua em manifestações anticorrupção a exigir a demissão do ministro do Interior e do chefe da polícia.

Quem se demitiu foram os dois aliados de Fico cujo nome surgiu no último artigo de Kuciak - estava inacabado, mas os colegas publicaram-no após a sua morte. O artigo debruçava-se sobre as ligações entre políticos eslovacos e empresários italianos, suspeitos de ligação à mafia calabresa ("Ndrangueta), que há anos, alegadamente, desviam fundos europeus. A conselheira Maria Troskova e o responsável do Conselho de Segurança Nacional Viliam Jasan deixaram os cargos negando qualquer envolvimento no caso, mas dizendo não querer prejudicar Fico. O primeiro-ministro, que no passado insultou os jornalistas, ofereceu um milhão de euros por informações que levem à prisão dos responsáveis. Sete italianos foram detidos, mas libertados 48 horas depois por falta de provas.

A morte de Kuciak surge poucos meses após o assassínio, em outubro de 2017, da jornalista Daphne Caruana Galizia, que investigava a corrupção em Malta. Morreu na explosão de uma bomba no seu carro.