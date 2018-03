Pub

Ex-conselheiro da Generalitat está em liberdade, mas juiz anunciou que vai rever sexta-feira a sua medida de coação. Líder do Parlament critica ingerências sobre a instituição, oposição ataca forma como o plenário foi marcado

Com a oficialização da renúncia de Jordi Sànchez ao cargo de deputado, e por consequência à investidura, o plano inicial era o presidente do Parlament começar amanhã mais uma ronda de audições com os partidos para escolher um novo candidato à presidência da Generalitat. Mas o anúncio de que o juiz do Supremo iria avaliar na sexta-feira a continuidade ou não de Jordi Turull, o nome mais falado para o cargo, levou a que os independentistas acelerassem todo o processo. Assim, no espaço de poucas horas, Roger Torrent hoje falou por telefone com as forças políticas com assento parlamentar, confirmou Turull como candidato e marcou a sessão de investidura, que só deveria realizar-se na próxima semana, para amanhã às 16.00.

"O plenário será para falar, para debater e, finalmente, para votar", declarou Torrent numa conferência de imprensa em que anunciou a sessão de investidura de amanhã. "Todos estamos conscientes das ingerências sobre o Parlament dos últimos dias e semanas", prosseguiu.

Carles Puigdemont não tardou a elogiar a escolha do antigo porta-voz do seu governo e um dos seus homens de confiança. "Jordi Turull será um grande presidente para reverter o 155, para fazer respeitar o resultado das eleições de 21 de dezembro e para garantir a legitimidade das instituições nacionais catalãs. É um homem honesto e trabalhador. Nenhuma manobra do Estado poderá quebrar a sua dignidade", tweetou o ex-presidente da Generalitat.

Esta investidura expresso, como foi classificada por alguns media espanhóis, mereceu críticas por parte de Inés Arrimadas, a líder do Ciudadanos na Catalunha, o maior partido da oposição. "Torrent acaba de me telefonar. É uma vergonha que continuem a degradar o Parlament, usando-o como cenário para o espetáculo do processo independentista e para seguir com o confronto. Não têm outro plano sem ser um acusado por desvio de fundos públicos com uma grave situação judicial", tweetou.

Miquel Iceta, o líder do PSC, usou também o Twitter para dizer que partilhou com o presidente do Parlament "a posição do nosso grupo, contrária a forçar procedimentos e prazos", garantindo que os socialistas catalães estão "comprometidos em preservar o normal funcionamento das nossas instituições".

Xavier García Albiol, o líder do PP na Catalunha, foi mais duro, adiantando ter dito a Roger Torrent que "a convocatória deste plenário de investidura é uma fraude legal, viola os direitos dos deputados e acabarão atropelando a imagem da Catalunha no mundo. Tudo bem de repúblicas das bananas", escreveu no Twitter. Albiol anunciou ainda que o PP irá pedir amanhã de manhã uma reunião urgente da conferência de líderes para tentar "evitar o plenário do atropelo à democracia".

Todo este processo foi espoletado pela renúncia de Sànchez, que chegou hoje às mãos de Torrent através de carta, na qual o ex-presidente da Associação Nacional Catalã, detido desde outubro, afirma que esta decisão é "o melhor serviço que agora posso fazer pelo país" e pede para que se convoque a sessão de investidura de um novo candidato o mais depressa possível.

"A sua renúncia é sem qualquer dúvida algo que nunca deveria ter acontecido, mas ao mesmo tempo é algo que o honra. Ele colocou as necessidades do país acima dos seus interesses. Num ato de generosidade renunciou ao seu direito", declarou Torrent, avisando que as intromissões "ilegítimas e antidemocráticas" do Estado não ficarão impunes.

Face à renúncia de Jordi Sànchez, Roger Torrent anunciou que iria começar amanhã uma nova ronda de audições dos partidos para escolher o próximo candidato à investidura - o terceiro desde as eleições de 21 de dezembro.

O candidato mais provável de há uns dias para cá era Jordi Turull, ex-conselheiro e porta-voz da Generalitat e homem de confiança de Carles Puigdemont, que se encontra em liberdade após o pagamento de fiança. Nome que acabou por ser confirmado ao início da noite por Roger Torrent em resposta ao anúncio de que, sexta-feira, o juiz Pablo Llarena, do Supremo, irá rever a sua medida de coação.

Além de Turull, Llarena vai rever a situação dos ex-conselheiros Raül Romeva, Josep Rull e Dolors Bassa, da ex-presidente do Parlament Carme Forcadell e da número dois da ERC, Marta Rovira, todos eles atualmente deputados.

Uma das grandes dúvidas é se Turull conseguirá ou não ser eleito na primeira votação, na qual é precisa maioria absoluta, ou seja, pelo menos 68 votos. O bloco independentista tem 70 deputados, mas se a CUP (com quatro eleitos) mantiver a sua intenção de se abster, ficam aquém dos votos necessários. Na segunda votação, basta uma maioria simples.